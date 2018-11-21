В двух школах на Киевщине распылили газ: детей эвакуировали

В среду, 21 ноября, в двух школах не Киевщине в Белой Церкви и Василькове – распылили газ. Обошлось без пострадавших, однако за дело взялась полиция.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Насчет случая в Белой Церкви, то там один из учеников 9-го класса принес в школу газовый баллончик без маркировки. Парень хвастался им на перерыве, и в какой-то момент этот баллончик выхватил из рук школьника его одноклассник и распылил перцовый газ.

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Обошлось без пострадавших, пришлось лишь проветрить помещение школы. А родителям этих учеников придется отвечать перед законом. В отношении них полиция составила административные протоколы за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Материалы будут переданы в суд. Взрослым грозит штраф.

Относительно инцидента в Василькове, то там в одной из школ на перемене кто-то распылил неизвестный газ, поэтому пришлось экстренно эвакуировать всех учащихся: 22 класса, а это почти 400 школьников.

На месте происшествия работают сотрудники ювенальной превенции полиции Киевщины, группа реагирования патрульной полиции. Полицейские устанавливают лицо, распылившее неизвестное вещество.