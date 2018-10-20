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      В джинсах и рубашке: Меган Маркл посетила открытие "Игор непобежденных" в Сиднее

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      Принц Гарри и Меган Маркл
      Принц Гарри и Меган Маркл / GettyImages

      Герцог и герцогиня Сассекские на пятый день официального тура супругов по Австралии и Океании отправились на катере на остров Какаду, где дали старт соревнованиям "Jaguar Land Rover driving challenge" – прохождению полосы препятствий на время.

      "Игры непобежденных" – это особое событие для Меган и Гарри, ведь в прошлом году именно на это событие они впервые вышли в свет как пара.

      Читайте также: "Медали не главное": в Киеве провожают украинских защитников в Сидней на "Игры непобежденных"

      Что интересно, принц Гарри попробовал свои силы в гонках с местными мальчиками: он принял участие в соревнованиях по дистанционному управлению машинками. Однако полоса препятствий из крупных камней оказалась Гарри непростой задачей, поэтому к финишу он пришел одним из последних. Победителем стал 13-летний Даньян Джонс, который похвалил принца Гарри, сказав, что в соревнованиях он был хорошим конкурентом.

      Меган Маркл и принц Гарри на открытии "Игор непобежденных" в Сиднее / Getty

      На выход Меган Маркл надела черные джинсы от Mother Denim, рубашку с надписью "Invictus Games". Герцогиня дополнила образ белым пиджаком от Studio Alacarra Studio Acacia и солнцезащитными очками от Illesteva.

      Меган Маркл и принц Гарри на открытии "Игор непобежденных" в Сиднее / Getty

      Принц Гарри также выбрал черную рубашку "Invictus Games" и серые штаны.


      Меган Маркл и принц Гарри на открытии "Игор непобежденных" в Сиднее / Getty

      Меган Маркл и принц Гарри на открытии "Игор непобежденных" в Сиднее / Getty

      Напомним, завоевывать медали отправились 15 украинских военнослужащих. Им придется соревноваться в легкой атлетике, плавании, гребле на тренажере, стрельбе из лука, пауэрлифтинге и велоспорте.

      Что такое "Игры непобежденных"?
      Это не просто мировые соревнования, а престижный конкурс для военных, которые защищали свои страны во время различных войн и военных операций. В 2014 году их основал британский принц Гарри. Сам военный королевского войска, он хотел тем самым поддержать военных и показать миру настоящих героев.

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Игры непокоренных Австралия
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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