В джинсах и рубашке: Меган Маркл посетила открытие "Игор непобежденных" в Сиднее

Герцог и герцогиня Сассекские на пятый день официального тура супругов по Австралии и Океании отправились на катере на остров Какаду, где дали старт соревнованиям "Jaguar Land Rover driving challenge" – прохождению полосы препятствий на время.

"Игры непобежденных" – это особое событие для Меган и Гарри, ведь в прошлом году именно на это событие они впервые вышли в свет как пара.

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Что интересно, принц Гарри попробовал свои силы в гонках с местными мальчиками: он принял участие в соревнованиях по дистанционному управлению машинками. Однако полоса препятствий из крупных камней оказалась Гарри непростой задачей, поэтому к финишу он пришел одним из последних. Победителем стал 13-летний Даньян Джонс, который похвалил принца Гарри, сказав, что в соревнованиях он был хорошим конкурентом.

Меган Маркл и принц Гарри на открытии "Игор непобежденных" в Сиднее / Getty

На выход Меган Маркл надела черные джинсы от Mother Denim, рубашку с надписью "Invictus Games". Герцогиня дополнила образ белым пиджаком от Studio Alacarra Studio Acacia и солнцезащитными очками от Illesteva.

Меган Маркл и принц Гарри на открытии "Игор непобежденных" в Сиднее / Getty

Принц Гарри также выбрал черную рубашку "Invictus Games" и серые штаны.



Меган Маркл и принц Гарри на открытии "Игор непобежденных" в Сиднее / Getty

Меган Маркл и принц Гарри на открытии "Игор непобежденных" в Сиднее / Getty

Напомним, завоевывать медали отправились 15 украинских военнослужащих. Им придется соревноваться в легкой атлетике, плавании, гребле на тренажере, стрельбе из лука, пауэрлифтинге и велоспорте.

Что такое "Игры непобежденных"?

Это не просто мировые соревнования, а престижный конкурс для военных, которые защищали свои страны во время различных войн и военных операций. В 2014 году их основал британский принц Гарри. Сам военный королевского войска, он хотел тем самым поддержать военных и показать миру настоящих героев.