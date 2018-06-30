В Египте могут значительно вырасти цены на отели популярного курорта: названы суммы

На популярном египетском курорте Шарм-эль-Шейх просят правительство страны вмешаться в вопросы ценообразования в местных отелях. Все потому, что низкие цены негативно сказываются на туристической репутации города и не дают расти доходам казны.

Об этом сообщает Otpusk.

Несмотря на общий рост въездного турпотока в Египет, средняя загрузка отелей Шарм-эль-Шейха составляет всего 50-60%. Именно поэтому многие отели предлагают низкие цены на размещение.

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По словам председателя комитета по маркетингу и развитию туризма курорта Рами Ризкалла, среди гостиниц, которые в погоне за клиентом предлагают цены по 15 долларов вместо 100 долларов за ночь, есть и пятизвездочные отели с громкими именами. По мнению Ризкаллы, похожая политика негативно сказывается на качестве обслуживания и негативно влияет на имидж курорта, а также не способствует росту доходов региона.

По мнению председателя комитета, цена на комнату в пятизвездочном отеле должна быть не ниже 50 долларов за ночь. В противном случае, с учетом роста затрат на электроэнергию и топливо, а также падение курса египетской валюты, отель становится убыточным.

Добавим, что по оценке Ризкаллы, сегодня украинские туристы являются на третьем месте по количеству прибытий в Шарм-эль-Шейх.