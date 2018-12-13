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      В ЕС готовы к введению новых санкций против РФ за действия на Азове, – СМИ

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      Лидеры ЕС открыли возможность введения новых санкций против России
      Лидеры ЕС открыли возможность введения новых санкций против России / Фото из открытых источников

      Лидеры стран ЕС серьезно рассматривают вероятность внедрения новых санкций против России из-за ее действий вблизи Керченского пролива.

      Об этом в своем Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.

      Читайте также: Порошенко встретился с Меркель в Брюсселе: обсудили введение "Азовского пакета санкций"

      Лидеры ЕС открыли возможность введения новых санкций против России, о чем свидетельствуют выводы Европейского Совета относительно событий в Азовском море, заявив: "ЕС готов применить меры, в частности относительно дальнейшего усиления поддержки в пользу пострадавших регионов Украины",
      – говорится в сообщении журналиста.

      Отметим, что 13 декабря президент Европейского совета Дональд Туск заявил о продлении экономических санкций против России. Аргументировал он это тем, что в ЕС не увидели прогресса по Минским договоренностям.

      Так, санкции против РФ продлили на полгода.

      Что случилось в Азовском море? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Евросоюз Санкции
      Источник: 24 Канал
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