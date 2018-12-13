В ЕС готовы к введению новых санкций против РФ за действия на Азове, – СМИ

Лидеры стран ЕС серьезно рассматривают вероятность внедрения новых санкций против России из-за ее действий вблизи Керченского пролива.

Об этом в своем Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.

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Лидеры ЕС открыли возможность введения новых санкций против России, о чем свидетельствуют выводы Европейского Совета относительно событий в Азовском море, заявив: "ЕС готов применить меры, в частности относительно дальнейшего усиления поддержки в пользу пострадавших регионов Украины",

– говорится в сообщении журналиста.

Отметим, что 13 декабря президент Европейского совета Дональд Туск заявил о продлении экономических санкций против России. Аргументировал он это тем, что в ЕС не увидели прогресса по Минским договоренностям.

EU leaders have opened the possibility for new sanctions on #Russia in the #EUCO conclusions on #AzovSea by stating: "The Eu stands ready to adopt measures, including to strengthen further its support in favour of the affected areas of #Ukraine". — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 грудня 2018 р.

Так, санкции против РФ продлили на полгода.

Что случилось в Азовском море? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.