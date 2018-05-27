В ЕС хотят запретить одноразовую посуду из пластика: говорят о штрафах

В Европейском Союзе планируют запретить одноразовую посуду из пластика. Предусматривается и возможное штрафование стран-членов Евросоюза за пластиковый мусор, который не подлежит вторичной переработке.

Об этом сообщило в воскресенье издание немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe, передает DW.

Читайте также: Adidas создала футбольную форму из переработанного океанического пластика

28 мая пакет мер по борьбе с пластиковым мусором комиссия ЕС планирует представить в Брюсселе.

Согласно проекту директивы, запрет должен коснуться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которыму легко доступна и приемлема по цене, объясняют в СМИ.

Речь идет об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков и пластиковых креплениях для воздушных шариков. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды, которые продают на вынос закусочные.

Издание Funke Mediengruppe также приводит слова еврокомиссара по вопросам бюджета Гюнтера Эттингера, который предложил взимать с власти стран ЕС определенную сумму за каждый килограмм пластикового мусора, непригодного для переработки для повторного использования.

Если исходить из многолетнего финансового планирования Еврокомиссии, то такой сбор может составить 80 центов за килограмм, которые пойдут в общий европейский бюджет, пояснил Эттингер. По его мнению, эта мера поможет сократить объем пластиковых отходов.