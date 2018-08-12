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В ЕС назвали срок, в который ожидают начало работы Антикоррупционного суда

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В ЕС ожидают, что Антикоррупционный суд заработает до конца 2018 года
В ЕС ожидают, что Антикоррупционный суд заработает до конца 2018 года / Фото из открытых источников

В Европейском Союзе ожидают, что Антикоррупционный суд в Украине заработает до конца 2018 года. В объединении отметили, что борьба с коррупцией является ключевым компонентом Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕС.

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Мы с нетерпением ожидаем, что суд будет полностью функционировать до конца года. Европейский союз готов поддержать этот процесс,
– говорится в сообщении.

В объединении стран отметили, что это пойдет на пользу и украинским гражданам, и предприятиям.

Также в Евросоюзе напомнили, что антикоррупционный институт должен быть полностью независимым при выполнении своей задачи и одновременно с этим не иметь чрезмерного воздействия.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Во втором чтении и в целом за него проголосовали 315 народных депутатов. 9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде, а 19 июня Порошенко внес на рассмотрение парламента уже технический документ – законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. 21 июня Верховная Рада со второй попытки проголосовала за основу и в целом за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде.

Теги: Новости политики Новости Украины Антикоррупционный суд Евросоюз
Источник: 24 Канал
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