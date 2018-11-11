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      В ЕС назвали "выборы" на оккупированных территория срывом минских договоренностей

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      11 ноября на псевдовыборы на оккупированных территориях террористы массово сгоняли избирателей на участки. И пока фейковые СМИ рисуют картинку, что голосование таки происходит, весь цивилизованный мир осудил это действо.

      В Евросоюзе и Канаде отметили, что Россия такими действиями срывает Минский процесс. А официальный Киев призывает ужесточить санкции против Москвы и немедленно созвать внеочередное заседание трехсторонней контактной группы в Минске.

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      Несмотря на призывы украинской власти не участвовать в этом фейковом голосовании, люди таки пошли на избирательные участки – главари сепаратистов уже хвастаются высокой явкой. И не удивительно, ведь избирателей на участок едва не тянут силой. Накануне фейкового голосования студентам Донецка и Луганска намекнули – если не придут избирать главу молодой республики, будут проблемы.

      Псевдовибори на окупованих територіях
      Псевдовыборы на оккупированных территориях

      А на днях в Службе безопасности Украины рассказали, что в ОРДЛО массово раздавали паспорта фейковых республик. Поэтому среди так называемых избирателей немало российских военных. По данным СБУ, победители этих выборов уже известны: Пушилину, который баллотируется в Донецке нарисовали 55%, а Пасечнику в Луганске – 63%. Явка же будет составлять аж 70%.

      А тамошние псевдоСМИ уже тиражируют в эфирах красивую картинку с участков. Правда, в кадре в основном охрана кандидатов, которая также пришла на голосование.

      А тем временем уже появляется международная реакция на псевдоголосование. Швеция присоединилась к странам, которые осуждают псевдовыборы на оккупированных территориях. Министр иностранных дел Маргот Вальстрем заявил, что они нарушают украинское и международное законодательство.

      Запланированные на 11 ноября "выборы" на востоке Украины нарушают украинское законодательство и международное право и четко демонстрируют отсутствие желания России уважать мирный процесс в рамках Минских договоренностей,
      – подчеркнул министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.

      Разделяет мнение Швеции и Канада. А в украинском МИД назвали эти выборы преступлением и уверены – мир усилит санкции в отношении России. А к жителям оккупированных территорий обратился Президент Украины с призывом не участвовать в постановочном голосовании.

      Россия в традиционной для себя манере делает это для того, чтобы сначала устранив своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, в пытках, в нарушении законодательства, выбрать уже назначенных ими следующих марионеток. Украина будет жестко противодействовать этому и принимать все меры для того, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым,
      – прокомментировал Петр Порошенко.

      Не обойдется без наказания и для организаторов так называемого избирательного процесса. в СБУ уже открыли уголовное производство.

      Напомним, в Донецке и Луганске возникли проблемы с мобильной связью оператора Vodafone. Дозвониться из одного города в другой – нельзя, сообщают местные жители оккупированных территорий.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Украина – Россия Новости Луганска Новости Донецка Война на Донбассе Петр Порошенко Евросоюз
      Источник: 24 канал
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