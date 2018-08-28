В ЕС обсуждают платежную систему, которая позволит быть более независимыми от США

Германия и Франция начали переговоры о создании отдельной платежной системы ЕС. Она призвана защитить интересы европейских компаний, работающих в Иране.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы с Германией хотим создать независимую европейскую или франко-немецкую платежную систему, которая бы позволила нам избежать того, чтобы стать жертвами экстерриториальных санкций США", – заявил французский министр финансов Бруно Ле Мэр во время встречи с прессой. "Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом, а это означает наличие абсолютно независимых финансовых инструментов, которых сегодня не существует".

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Сейчас переговоры находятся в начальной стадии – Хайко Маас, министр иностранных дел Германии заявил, что "большинство очень сложных вопросов, касающихся деталей" функционирования системы все еще не решены. Он также сообщил, что пока удалось избежать "ядерного обострения" на Ближнем Востоке.

Напомним, президент США Дональд Трамп 6 августа подписал указ о возобновлении санкций против Ирана. Первый пакет санкций вступил в силу 7 августа и предусматривает ограничения в торговле. Санкции в ноябре ударят по нефтяным операциям страны, портовых операторах, энергетике, судоходству и судостроению, а также по операциям иностранных финансовых учреждений с иранским Центробанком. Однако Франция, Германия и их партнеры из Европейского Союза стремятся продолжать сотрудничество с Исламской республикой.