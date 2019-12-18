В ЕС признали законным создание украинского оператора ГТС: что это означает для Украины

Оператору ГТС (газотранспортной системы) Украины выдадут международный сертификат. Соответствующее решение 17 декабря принял Секретариат Энергетического сообщества.

"Газовая система Украины является крупнейшей в Энергетическом сообществе и основным транспортным маршрутом для газа в Европу", – говорится на сайте Энергетического сообщества .

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В тексте сообщения ЕС указано:

"Решением, принятым сегодня (17 декабря – 24 канал) в рамках Третьего энергетического пакета, Секретариат подтвердил, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины, GTSO, соответствует требованиям европейского законодательства".

Что означает такое решение

Сертификация украинского оператора ГТС Энергетическим сообществом означает, что Украина осуществила анбандлинг газотранспортной системы от "Нафтогаза" согласно нормам европейского законодательства.

То есть, через украинскую ГТС можно осуществлять транзит российского газа в Европу.

"Оператор ГТС Украины независимо работать с 1 января 2020 года", – подтвердили в ЕС.

То есть, с 1 января 2020 транспортировка газа выводится из структуры НАК "Нафтогаз Украины".

В Кабмине объяснили, что "Нафтогаз" теряет право собственности на ГТС, зато владельцем становится государство в лице Минфина.

Что такое анбандлинг ? Это отделение деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по добыче и поставкам газа. Такое отделение предусматривает статья 9 Директивы 2009/73 Евросоюза.



Нужно это для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам (старый контракт заканчивается 31 декабря 2019).