В ЕС рассказали, как затормозить "Северный поток-2"

На прошлой неделе Дания дала разрешение на прокладку газового маршрута в обход Украины "Северный поток-2". Газпровод будет построен точно, но этот процесс можно замедлить.

Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский считает, что теперь можно только пытаться задерживать реализацию этого проекта, сообщает "Польское радио".

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Дело в том, что датское решение можно обжаловать в течение месяца. Кроме того, угроза санкций со стороны Конгресса США также выполняет какую-то тормозную роль.

Справка. В США подготовили законопроект об энергетической безопасности Европы. Он предусматривает введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Подробнее – здесь.

"В Европейском союзе существует новое законодательство, которое касается контроля иностранных инвестиций с точки зрения безопасности, а не экономики в энергетической сфере", – добавил евродепутат.

Заметим, что Дания стала последней страной ЕС, которая одобрила строительство трубопровода "Северный поток-2". В то же время в РФ утверждали, что на случай отказа у них есть еще один план.

Российский трубопровод должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили 2042 километров труб, что составляет 83% от общей длины. В РФ говорят, что на завершение строительства "Северного потока-2" нужно еще несколько недель.

Что известно о "Северном потоке-2"?

Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.





Маршрут "Северного потока-2": карта

Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.