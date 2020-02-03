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      В ЕС разгорелся скандал, потому что Туск сделал "безответственное заявление": что случилось

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      Дональд Туск, экс-председатель Европейского совета / Getty Images

      Бывший председатель Европейского совета Дональд Туск положительно прокомментировал идею вступления в Евросоюз независимой Шотландии. Официальный Лондон возмущен, потому что такие заявления, мол, могут спровоцировать сепаратизм в ряде европейских стран.

      О дипломатическом скандале, который стал послевкусием Brexit, рассказали в BBC.

      Напомним, с 1 февраля Великобритания больше не является членом Европейского Союза

      Дональду Туску сказали, что вот, мол, лидер Шотландии Никола Старджен утверждает, что "независимая Шотландия стремится к полному членству в ЕС". И спросили у политика, как он оценит такие перспективы.

      Туск ответил осторожно: "Я хочу остановиться, чтобы не сказать чего-то слишком прямо". Однако вместе с этим намекнул, что чувствует себя "очень по-шотландски, особенно после Brexit".

      Несмотря на дипломатические замечания, что он уважает "внутренние дебаты в Великобритании" и не намерен вмешиваться, Туск все же дал недвусмысленный комментарий.

      Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе. Если вы спросите о моих эмоциях, то это безусловно будет эмпатия (сопереживание, понимание – 24 канал),
      – сказал Туск.

      И добавил, что, конечно, Шотландию (в случае получения страной независимости) не примут в ЕС автоматически – формальностей и процедур следует придерживаться. 

      Дональд Туск – премьер Польши в 2007 – 2014, с 2014 до 2019 был председателем Европейского совета, а 20 ноября 2019 стал председателем "Европейской народной партии", крупнейшей в Европе межгосударственной политической силы. 

      В ответ на высказывания Туска британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что такие комментарии являются "неевропейскими и довольно безответственными", более того – могут способствовать "сепаратистским тенденциям в Испании, Франции и Италии". 

      Я не уверен, что европейские лидеры, не говоря уже о Великобритании, на самом деле приветствуют такие высказывания,
      – отметил Рааб.

      Шотландия, независимость и ЕС: что нужно знать

      • Шотландия сейчас является частью Великобритании. 18 сентября 2014 состоялся референдум о независимости, в результате 55% шотландцев высказались против.
      • Различные соцопросы в 2019 году показали, что ситуация почти не изменилась: независимость поддерживают только от 32 до 38 процентов опрошенных.
      • Несмотря на это в Шотландии на референдуме по Brexit большинство людей высказались против, причем так голосовали как раз в основном сторонники независимости.
      • Поэтому после завершения процесса выхода Британии из ЕС шотландские политики все чаще говорят о том, что Шотландия должна найти способ остаться в составе ЕС.

      Следует знать: Великобритания без ЕС: что изменится после Brexit и каковы его последствия

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Brexit Шотландия Великобритания Евросоюз Европа Дональд Туск Новости политики
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