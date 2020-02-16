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      В ЕС заявили, что пора переходить от обеспокоенности к действиям, но Украину не вспомнили

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      Боррель говорит, что Европа должна перестать постоянно быть "очень озабоченной" / europarl.europa.eu

      Глава дипломатической миссии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что пора переходить от постоянного выражения озабоченности к реальным действиям. Впрочем об Украине здесь не говорится – дипломат сказал об этом в контексте нестабильности на Ближнем Востоке.

      Европа должна развить свой аппетит до "силы" и быть готовой действовать по необходимости, отметил Жозеп Боррель во время Мюнхенской конференции.

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      Не давать комментариев и не заявлять ежедневно, что мы "очень обеспокоены, очень обеспокоены". Мы должны быть способны действовать,
      – заявил глава дипмиссии ЕС.

      Он подчеркнул, что продемонстрировать свою способность реально действовать Европа должна уже на следующей неделе во время встречи руководителей МИД стран Европейского Союза. На ней будут обсуждаться войны в Сирии и Ливии и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке в целом.

      "Мы увидим, в состоянии ли мы рассмотреть альтернативу американскому мирному плану на Ближнем Востоке. Недостаточно говорить, что этот план не сработает – мы должны предложить что-то лучше", – сказал Жозеп Боррель.

      О каком мирном плане идет речь?
      План урегулирования ситуации на Ближнем Востоке в целом и конфликта между Израилем и Палестиной в частности представил президент США Дональд Трамп. Он, например, предлагал создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, определение ее границ и инвестиции в нее.

      Впрочем Палестина отказалась от такого, казалось бы, выгодного для нее мирного плана. Однако впоследствии обе стороны таки заявили о готовности к мирным переговорам.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Мюнхенская конференция Война в Сирии Война в Ливии Ближний Восток Евросоюз Новости политики
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