В ЕС запретили использование популярных в Украине ламп

Евросоюз с 1 сентября запретит использование галогенных ламп, которые были в обращении около 60 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

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Такой запрет ввели в рамках политики энергосбережения. Под нее, прежде всего, попадают лампочки и свечеобразные светильники.

Покупателям предлагают перейти на светодиодные (LED) лампы, которые потребляют в пять раз меньше электричества, чем галогенные модели. Кроме того, срок эксплуатации галогенных ламп составляет в среднем два года, тогда как срок эксплуатации светодиодных моделей – 10-15 лет.

Ожидается, что отказ от использования галогенных ламп позволит предотвратить 15 миллионов тонн углеродных выбросов в год, что равно потреблению электроэнергии в Португалии.

Как свидетельствуют исследования, галогенные лампы дешевле при покупке, однако затраты на электроэнергию при их использовании выше, чем в случае со светодиодными.