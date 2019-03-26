В Европарламенте приняли знаковое решение о переводе часов на зимнее и летнее время

Последнее воскресенье марта 2021 года может стать последним днем, когда в Евросоюзе переведут часы для перехода на летнее время. На зимнее же время последний раз страны ЕС должны перейти в последнее воскресенье октября все того же 2021 года.

Соответствующее решение 26 марта приняли представители Европарламента – "за" проголосовали 410 евродепутатов, а "против" высказались 192, а 51 человек воздержались.

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Ранее в Евросоюзе планировали отменить перевод часов от 2019 года, однако 26 марта евродепутаты перенесли эту дату на три года.

Согласно проекту закона, каждая страна ЕС сама выбирает, по какому времени она будет жить: зимнему или летнему. Так, те страны европейского сообщества, которые решили сохранить свое летнее время, должны перевести свои часы в последний раз в последнее воскресенье марта 2021 года. А те, кто выбрал зимнее время, могут настроить свои часы в последний раз в октябре 2021-го.

Депутаты Европарламента также хотят, чтобы страны ЕС и Еврокомиссия координировали, чтобы использование летнего времени в некоторых странах и зимнего времени в других не нарушало внутренний рынок.

Если же комиссия увидит, что такие шаги в значительной степени влияют и постоянно препятствуют надлежащему функционированию единого рынка, она может подать предложение отложить дату применения вышеупомянутого решения более чем на 12 месяцев.

Теперь Европарламент планирует обсудить документ об отмене летнего/зимнего времени с министрами стран ЕС. После этого будет принята окончательная редакция закона.

Об отказе от перехода на летнее или зимнее время в ЕС заговорили еще летом 2018 года. Тогда провели онлайн-голосование среди граждан союза. Согласно результатам такого опроса, более 80% респондентов из 4,6 миллиона человек поддержали отмену перевода часов на летнее и зимнее время.

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В сентябре того же года Еврокомиссия представила план отказа в ЕС от сезонного перевода часов. Как отмечали представители органа, переход на зимнее/летнее время должен быть отмененным во всем Европейском Союзе, однако страны-члены смогут решить, по какому именно времени они хотят жить.

Какую ситуацию наблюдают в Украине. Здесь до сих пор люди переводят часы на зимнее/летнее время. В этом году переход на летнее время состоится в ночь на 31 марта – в 3:00 утра нужно будет перевести часы на один час вперед.

Как переход на летнее время влияет на здоровье. Специалисты подчеркивают, из-за того, что людям надо вставать на час раньше – это особенно тяжело воспринимает организм. Поэтому, часто можно услышать жалобы на утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность и депрессию. Больше всего часовую смену во времени чувствуют на себе люди, имеющие проблемы с кровяным давлением и заболеванием сердца.

Что делать, чтобы легко перейти на летнее время. Предлагаем Вам несколько советов, которые помогут без проблем адаптироваться к часовой смене во времени:

– ложитесь спать каждый день на 15 минут раньше, чем накануне;

– обеспечьте себе условия для засыпания: проветрите помещение, засыпайте в тишине и темноте, не пользуйтесь гаджетами перед сном;

– температура для сна должна составлять не более 18-20 градусов по Цельсию;

– не стимулируйте организм перед сном крепким чаем, кофе или алкогольными напитками;

– ужинайте не позднее, чем за 2-3 часа перед сном;

– устройте себе пешие прогулки на свежем воздухе;

– перед переводом часов подготовьте себе завтрак и одежду с вечера, чтобы сэкономить немного времени утром;

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– включите утром ритмичную музыку – она ​​обеспечит Вам бодрый подъемом и зарядит положительной энергией на весь рабочий день;

– чтобы легче избавиться от сонливости, примите контрастный душ.