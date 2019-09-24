В Европарламенте создали группу "друзей Украины": что о ней известно

В Европейском парламенте нового созыва создали неформальную группу "друзья европейской Украины". В нее вошли 50 евродепутатов из 6 фракций.

Евродепутат из фракции "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс рассказал, что группа уже провела первое заседание, пишет DW.

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Депутаты выделили две основных задачи на 2019-2020 годы:

политическая поддержка Украины;

экономическая интеграция страны в ЕС.

Мы должны все сделать, чтобы вопрос Украины всегда был на повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос,

– сказал евродепутат Ауштрявичюс.

На заседание пришли также народные депутаты Украины: председатель комитета по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе из "Европейской солидарности", первый заместитель председателя этого комитета Вадим Галайчук и заместитель председателя комитета Мария Мезенцева (оба входят в "Слугу народа").

Евродепутаты поставили украинским коллегам ряд вопросов относительно последних событий в Украине. Больше всего их интересовали детали относительно дискуссии вокруг формулы Штайнмайера, ситуация вокруг бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, а также открытие производства в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.

О формуле Штайнмайера – читайте здесь.

О событиях вокруг Валерии Гонтаревой – читайте здесь.

Евродепутат Сандра Калниете назвала производство в отношении Парубия "очень и очень тревожным".

Что известно о производстве в отношении Андрея Парубия?Бывшего спикера парламента обвиняют в создании и координировании общественных вооруженных группировок, которые совершали массовые беспорядки более 5 лет назад в Одессе. Дело открыло Государственное бюро расследований.

Заметим, что в предыдущем созыве Европарламента также работала неформальная группа "друзей Украины".