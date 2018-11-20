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      В Европе нет новых ракет США, а вот новые российские ракеты присутствуют, Генеральн– Столтенберг

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      Столтенберг упрекнул Россию за невыполнение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности
      Столтенберг упрекнул Россию за невыполнение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности / 24 канал

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров обороны Евросоюза отметил высокий уровень сотрудничества Альянса и ЕС и в очередной раз призвал Россию выполнять Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года.

      Об этом сообщает "Голос Америки".

      "Россия годами создавала, тестировала и размещала новые ракеты, 9М729. Эти ракеты являются мобильными, их трудно обнаружить, они имеют ядерные мощности", – отметил Столтенберг.

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      Он также отметил, что "США полностью выполняют положения Договора, в Европе нет новых американских ракет, зато новые российские ракеты в Европе присутствуют".

      Поэтому мы должны призвать Россию, чтобы она гарантировала полное и прозрачное исполнение Договора о ликвидации ракет. Мы не хотим новой гонки вооружений, Договор о ликвидации ракет десятками лет играл ключевую роль в обеспечении безопасности,
      – отметил генсек НАТО.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?
      Это договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Участники договора обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 километров, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Это была первая в истории договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений.

      Теги: Новости России Новости политики Оружие Евросоюз Йенс Столтенберг НАТО
      Источник: 24 Канал
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