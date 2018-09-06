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В Европе распространяется опасная малоизученная болезнь, Украина тоже в зоне риска

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Болезнь переносят комары
Болезнь переносят комары / WordPress

В 2018 году в Европейском Союзе было зафиксировано 710 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Это более чем в три раза больше, чем за весь прошлый год.

Об этом говорится в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости.

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По данным Центра, в 2018 году страны ЕС сообщили о 710 случаях заболеваний лихорадкой среди людей, а страны-соседи ЕС – еще 265 случаев. 63 человека уже умерли.

Больше всего случаев заболеваний зафиксировали в Италии (327 случаев), Сербии (213 случаев) и Греции (147 случаев). Только в период с 24 по 30 августа 2018 года страны ЕС и соседние с Союзом страны зафиксировали 355 новых случаев заболевания. За этот же период сообщают о 24 смертях, из них 6 – в Румынии, стране-соседке Украины.

Лихорадка Западного Нила – опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. Симптомы заболевания похожи на симптомы гриппа и включают лихорадку, головную боль и тошноту. У людей, у которых проявились признаки болезни, смертность может достигать 10%.

Территория Украины, особенно южные области, тоже является благоприятной для распространения болезни. Однако из-за ее недостаточной изученности и отсутствия необходимых средств диагностики информации о ее распространении слишком мало. В частности, как говорится в статье Центра общественного здоровья Минздрава Украины, случаи заболевания лихорадкой Западного Нила в Украине начали регистрировать отдельно от других лихорадок только в 2010 году.

Теги: Здоровье эпидемия
Источник: 24 Канал
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