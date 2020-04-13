В Европе рекордный обвал цен на электричество: что известно
Во многих странах Европы 13 апреля цены на электроэнергию стали отрицательными. Обвал цен зафиксировали во Франции, Бельгии, Германии, Чехии и других странах. Такая ситуация является нетипичной для рабочего дня.
Об обвале цен на электроэнергию свидетельствуют данные европейской энергетической биржи Nord Pool и венгерской энергетической биржи HUPH относительно цен на сутки вперед.
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По информации Nord Pool, среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии 13 апреля будет отрицательной.
Что известно о Nord Pool? Европейская энергетическая биржа, которая объединяет 13 рынков в Европе, в основном в северной ее части.
Цены на электроэнергию в некоторых странах отрицательные / Скриншот с сайта Nord Pool
Такая же ситуация и в восточноевропейских странах. В частности, отрицательные цены на 13 апреля установили в Чехии и Словакии. Это нетипично для рабочих дней.
В Восточной Европе ситуация аналогичная / Скриншот с сайта HUPH
В общем это не первый случай, когда цены на электроэнергию в отдельных странах становятся отрицательными. Однако такое в основном бывает в выходные и праздничные дни, например, во время рождественских праздников.
По информации ГП "Оператор рынка", средневзвешенные цены "рынка на сутки вперед" и внутрисуточном рынке Украины составляли 1 тысячу 218 и 776 гривен за мегаватт в час.
Цены на электроэнергию в Украине / Скриншот с сайта ГП "Оператор рынка"
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