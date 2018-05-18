В Европе забыли, что ЕС создали не только ради экономической выгоды, – Сыроид об агрессии России

Об открытии Керченского моста и строительстве "Северного потока-2" – в программе "План Б" рассказала заместитель главы Верховной Рады и народный депутат от "Самопомочи" Оксана Сыроид.

– Связь между Керченским мост и "Северным потоком-2" прямая. Это агрессивная, но последовательная и целенаправленная политика России в отношении Украины, по отношению к миру, и неспособность мира на это реагировать. Ни украинские политики, ни европейские политики, и, к сожалению, международное сообщество сегодня не имеют ответа на агрессивную политику России. Это пытаются сегодня только сделать Соединенные Штаты, борясь внутри своих институтов и пытаясь называть вещи своими именами. И России в этих обстоятельствах очень комфортно проталкивать все то, что они планировали десятилетиями. На самом деле, "Северный поток", он же не вчера появился, правда?

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– В Украине существует олигархической плюрализм. Олигархи определяют правила игры в Верховной Раде, в исполнительной власти, в судебной системе. Поэтому для нормальных людей остается очень небольшое пространство, где можно что-то сделать, чтобы не зацепить интересы одного из семи олигархов. Здесь простого решения нет, и без людей мы не справимся. Если люди дальше будут избирать на выборах олигархические проекты, извините, у нас с вами больше пространства не появится. Поэтому люди должны также думать, когда они идут на выборы. Если они голосуют просто за хорошего парня, а потом окажется, что этот красивый парень поет под дудку олигархов, то пространство у нас для маневра не увеличится. А олигархический консенсус сохранится, и они будут дальше отстаивать свои интересы.

– В Европе уже растёт третье поколение, выросшее без войны. И естественно, что люди забывают угрозу. Так же и Германия, как и другие европейские страны, забыла, что сам Европейский Союз был создан не просто ради экономической выгоды, а против российской агрессии. И вот ценности забываются, а материальные интересы остаются.

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