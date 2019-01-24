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      В Европейском суде зарегистрированы тысячи жалоб против Украины из-за последствий агрессии РФ

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      В Европейском суде зарегистрированы тысячи жалоб против Украины из-за последствий агрессии России
      В Европейском суде зарегистрированы тысячи жалоб против Украины из-за последствий агрессии России / uc.kr.ua

      В Европейский суд по правам человека в Страсбурге подано уже более 4 тысяч жалоб против Украины. Большинство из них касаются последствий российской агрессии на Востоке Украины и нарушений прав человека в аннексированном Крыму.

      Об этом сообщил секретарь ЕСПЧ Родерик Лидделл, пишет "Европейская правда".

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      Сейчас в Европейском суде зарегистрировано 7267 жалоб против Украины, из них около 60% связаны с российской агрессией.

      Всего в реестре суда (по состоянию на начало 2019 года) находилось 4369 индивидуальных жалоб относительно событий в Крыму и на Востоке Украины, поданных против Украины,
      – сказал Родерик Лидделл.

      В целом Украина входит в тройку по количеству жалоб против нее в ЕСПЧ. Секретарь отметил, что количество жалоб, в которых единственным или вторым ответчиком указана Россия, существенно ниже – примерно 400. К слову, за прошлый год количество дел существенно возросло.

      Более того, председатель Европейского суда Гвидо Раймонди сообщил, что ЕСПЧ рассматривает ряд дел "Украина против России".

      Сейчас есть 5 межгосударственных жалоб, поданных Украиной против России. Две из них рассматривает Большая палата - по Крыму и Восточной Украине, еще три - в палатах суда,
      – добавил Гвидо Раймонди.

      Кроме общих жалоб на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО, суд рассматривает дела о незаконном вывозе в Россию детей из детских домов на оккупированном Донбассе, а также о политических заключенных и о нападении России на украинские военные корабли в Черном море.

      Ранее 24 канал сообщал, что в Украине более 500 человек официально признаны жертвами торговли людьми в период с 2012 по 2018 годы. Одной из наиболее вероятных стран назначения для торговли людьми является Россия.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости России Европейский суд Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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