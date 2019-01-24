В Европейском суде зарегистрированы тысячи жалоб против Украины из-за последствий агрессии РФ
В Европейский суд по правам человека в Страсбурге подано уже более 4 тысяч жалоб против Украины. Большинство из них касаются последствий российской агрессии на Востоке Украины и нарушений прав человека в аннексированном Крыму.
Об этом сообщил секретарь ЕСПЧ Родерик Лидделл, пишет "Европейская правда".
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Сейчас в Европейском суде зарегистрировано 7267 жалоб против Украины, из них около 60% связаны с российской агрессией.
Всего в реестре суда (по состоянию на начало 2019 года) находилось 4369 индивидуальных жалоб относительно событий в Крыму и на Востоке Украины, поданных против Украины,
– сказал Родерик Лидделл.
В целом Украина входит в тройку по количеству жалоб против нее в ЕСПЧ. Секретарь отметил, что количество жалоб, в которых единственным или вторым ответчиком указана Россия, существенно ниже – примерно 400. К слову, за прошлый год количество дел существенно возросло.
Более того, председатель Европейского суда Гвидо Раймонди сообщил, что ЕСПЧ рассматривает ряд дел "Украина против России".
Сейчас есть 5 межгосударственных жалоб, поданных Украиной против России. Две из них рассматривает Большая палата - по Крыму и Восточной Украине, еще три - в палатах суда,
– добавил Гвидо Раймонди.
Кроме общих жалоб на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО, суд рассматривает дела о незаконном вывозе в Россию детей из детских домов на оккупированном Донбассе, а также о политических заключенных и о нападении России на украинские военные корабли в Черном море.
Ранее 24 канал сообщал, что в Украине более 500 человек официально признаны жертвами торговли людьми в период с 2012 по 2018 годы. Одной из наиболее вероятных стран назначения для торговли людьми является Россия.