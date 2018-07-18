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В Евросоюзе утвердили санкции против 6 лиц, которые причастны к строительству Керченского моста

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В Евросоюзе утвердили санкции против 6 лиц, которые причастны к строительству Керченского моста
В Евросоюзе утвердили санкции против 6 лиц, которые причастны к строительству Керченского моста / most.life

Против 6 человек, которые причастны к незаконному строительству Керченского моста, послы государств-членов ЕС одобрили решение о введении индивидуальных санкций.

Об этом сообщил в Facebook президент Петр Порошенко.

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"Это свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма", – отметил Порошенко.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. Вместе с тем, президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?
Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости политики Новости России Санкции Евросоюз Крымский мост
Источник: 24 Канал
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