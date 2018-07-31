В Facebook рассказали о новом вмешательства перед выборами

В ноябре этого года были запланированы митинги накануне выборов Конгресса США. Об этом сообщили в Facebook.

Об этом сообщает Reuters.

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В рамках борьбы с иностранным вмешательством в выборы США, уже заблокировали 32 страницы и учетные записи Facebook и Instagram.

В Facebook отметили, что их исследование еще находится на ранней стадии и они не знают, кто стоит за этой информационной кампанией к выборам 2018 года, которые определят, сможет ли республиканская партия удержать контроль в Конгрессе США.

Президент США Дональд Трамп после первой двусторонней встречи с президентом России 16 июня в Хельсинки в интервью американским СМИ заявил о персональной ответственности Путина за вмешательство РФ в американские выборы.