В Федерации бокса Киева рассказали подробности покушения на ее вице-президента Лищенко

Причины и заказчики покушения на заместителя руководителя Федерации бокса Киева Александра Лищенко пока неизвестны, однако это преступление точно никак не связано ни с деятельностью организации, ни со спортом.

Об этом шла речь на пресс-конференции, которая состоялась 5 июля в Киеве, при участии руководителей ФБК: ее президента Кирилла Шевченко, вице-президента Владимира Микуленко, вице-президента Александра Лищенко и известного боксера Дениса Беринчика.

Читайте также: Авто Лищенко обстреляли из автоматов Калашникова

"Что касается заказчиков и мотивов данного покушения – на данный момент они мне не известны. Я надеюсь на профессионализм следователей, которые должны найти виновных и поставить в этом деле точку", – отметил сам Лищенко.

Он также рассказал некоторые подробности самого инцидента.

"Я находился в автомобиле на заднем сидении. Когда автомобиль врезался в столб, а затем в забор, я выбрался из него и пошел в посадку", – рассказал Лищенко.

В свою очередь президент ФБК Кирилл Шевченко отметил, что Федерация взяла на себя заботу о семье погибшего водителя Максима Ковтуненко.

"На следующий же день после происшествия мы передали средства жене Максима, собираемся помогать и в дальнейшем", – отметил Шевченко.

Владимир Микуленко обратился к журналистам с просьбой при освещении этого события придерживаться объективных фактов и избегать бездоказательного навешивания ярлыков.

"Лищенко известен прежде всего как депутат Киевского горсовета, кандидат в народные депутаты, как человек, который внес огромный вклад в развитие спорта, как в Киеве, так и в других городах и областях. Хочу заверить, что криминалитет и настоящее покушение – не имеют никакого отношения к спорту и к ФБК", – подчеркнул Микуленко.

По словам представителей Федерации, на данный момент в Киеве под ее эгидой учатся боксу более 2,5 тысячи молодых спортсменов. Воспитанниками ФБК стали много известных боксеров. При этом Федерация -- некоммерческая организация, финансирование которой во многом лежит на плечах именно ее вице-президентов.