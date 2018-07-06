11:45
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Федерации бокса Киева рассказали подробности покушения на ее вице-президента Лищенко

76 Читати новину українською
В Федерации бокса Киева рассказали подробности покушения на ее вице-президента Лищенко
В Федерации бокса Киева рассказали подробности покушения на ее вице-президента Лищенко / Фото из открытых источников

Причины и заказчики покушения на заместителя руководителя Федерации бокса Киева Александра Лищенко пока неизвестны, однако это преступление точно никак не связано ни с деятельностью организации, ни со спортом.

Об этом шла речь на пресс-конференции, которая состоялась 5 июля в Киеве, при участии руководителей ФБК: ее президента Кирилла Шевченко, вице-президента Владимира Микуленко, вице-президента Александра Лищенко и известного боксера Дениса Беринчика.

Читайте также: Авто Лищенко обстреляли из автоматов Калашникова

"Что касается заказчиков и мотивов данного покушения – на данный момент они мне не известны. Я надеюсь на профессионализм следователей, которые должны найти виновных и поставить в этом деле точку", – отметил сам Лищенко.

Он также рассказал некоторые подробности самого инцидента.

"Я находился в автомобиле на заднем сидении. Когда автомобиль врезался в столб, а затем в забор, я выбрался из него и пошел в посадку", – рассказал Лищенко.

В свою очередь президент ФБК Кирилл Шевченко отметил, что Федерация взяла на себя заботу о семье погибшего водителя Максима Ковтуненко.

"На следующий же день после происшествия мы передали средства жене Максима, собираемся помогать и в дальнейшем", – отметил Шевченко.

Владимир Микуленко обратился к журналистам с просьбой при освещении этого события придерживаться объективных фактов и избегать бездоказательного навешивания ярлыков.

"Лищенко известен прежде всего как депутат Киевского горсовета, кандидат в народные депутаты, как человек, который внес огромный вклад в развитие спорта, как в Киеве, так и в других городах и областях. Хочу заверить, что криминалитет и настоящее покушение – не имеют никакого отношения к спорту и к ФБК", – подчеркнул Микуленко.

По словам представителей Федерации, на данный момент в Киеве под ее эгидой учатся боксу более 2,5 тысячи молодых спортсменов. Воспитанниками ФБК стали много известных боксеров. При этом Федерация -- некоммерческая организация, финансирование которой во многом лежит на плечах именно ее вице-президентов.

Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Бокс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
5 июля, 15:52 Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
109
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук