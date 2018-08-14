В ФФУ прокомментировали спорные эпизоды матчей УПЛ: в одной из игр нужно было удалять игрока

Комитет арбитров ФФУ рассмотрел спорные моменты в матчах 4-го тура УПЛ в рамках проекта Post Scriptum. По мнению арбитров, в одном из моментов должно былобыть исключение игрока.

Речь идет о матче "Александрия" – "Арсенал-Киев". На 34 минуте матча игрок александрийцев Антон Шендрик нарушил правила в штрафной площадке соперника – нанес удар рукой в лицо. Однако за это нарушение получил лишь желтую карточку.

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"Во время исполнения углового удара Антону Шендрику мешает плотная опека со стороны игрока "Арсенала" Оскара Альберто Пириса. Он освобождается от соперника, нанося удар последнему открытой ладонью в лицо. Такие действия следует расценивать как агрессивное поведение и игрока "Александрии" нужно было удалять (красная карточка). Санкции в данном конкретном случае в виде штрафного удара и желтой карточки не являются правильным решением. Если бы была применена система видеоповтора, то после пересмотра решение относительно желтой карточки было бы изменено на красную карточку", – говорится в решении арбитров.

Стоит отметить, что "Александрия" победила благодаря единственному голу, который был забит уже после этого эпизода во втором тайме.

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Относительно других спорных эпизодов, то комитет арбитров согласился с решениями судей во время матча. Среди них и удаление игрока ФК "Львов" в матче против "Олимпика", незасчитанный гол "Шахтера" в ворота "Ворсклы", и предупреждение игроку "Зари" Богдану Михайличенко за симуляцию в матче против "Карпат".

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