В ФИФА передумали наказывать хорватского футболиста Виду из-за возгласа "Слава Украине!"
Защитника сборной Хорватии Домагойю Виду не дисквалифицируют за видеообращение после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России, на котором раздавались крики "Слава Украине!".
Об этом в своем Twitter сообщил спортивный журналист Associated Press Джеймс Эллингворт.
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Напомним, экс-игроки "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида, который сейчас играет за сборную Хорватии, выложили в Instagram видео, на котором кричат "Слава Украине!". Его они сняли после матча. Когда же их видео заинтересовалась ФИФА, спортсмены сказали, что пошутили.
Вида не будет дисквалифицирован на полуфинальный матч ЧМ-2018 против Англии. Он получил только формальное предупреждение от ФИФА, – написал Эллингуорт, распространяя комментарий со словами представителя ФИФА.
"Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагойю Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча Чемпионата мира между сборными России и Хорватии", – говорилось в сообщении ФИФА.
Отметим, что 7 июля сборные Хорватии и России на Чемпионате мира не смогли определить победителя матча в основное время. Не хватило им и экстра-тайма. Поэтому пришлось пробивать послематчевые пенальти, в которых победили хорваты.