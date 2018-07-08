В ФИФА передумали наказывать хорватского футболиста Виду из-за возгласа "Слава Украине!"

Защитника сборной Хорватии Домагойю Виду не дисквалифицируют за видеообращение после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России, на котором раздавались крики "Слава Украине!".

Об этом в своем Twitter сообщил спортивный журналист Associated Press Джеймс Эллингворт.

Читайте также: Реклама российского "Газпрома" будет на украинских стадионах

Напомним, экс-игроки "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида, который сейчас играет за сборную Хорватии, выложили в Instagram видео, на котором кричат ​​"Слава Украине!". Его они сняли после матча. Когда же их видео заинтересовалась ФИФА, спортсмены сказали, что пошутили.

Вида не будет дисквалифицирован на полуфинальный матч ЧМ-2018 против Англии. Он получил только формальное предупреждение от ФИФА, – написал Эллингуорт, распространяя комментарий со словами представителя ФИФА.

FIFA statement on Croatia's Domagoj Vida and his "glory to Ukraine" video. pic.twitter.com/Tzj1jU2ToW — James Ellingworth (@jellingworth) 8 липня 2018 р.

"Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагойю Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча Чемпионата мира между сборными России и Хорватии", – говорилось в сообщении ФИФА.

Отметим, что 7 июля сборные Хорватии и России на Чемпионате мира не смогли определить победителя матча в основное время. Не хватило им и экстра-тайма. Поэтому пришлось пробивать послематчевые пенальти, в которых победили хорваты.