В ФИФА "побороли" коррупцию и будут наказывать за обвинения во взяточничестве

После коррупционного скандала в ФИФА, из-за которого в свое время президент организации Йозеф Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини в 2015 году были отстранены от футбола, в федерации решили обезопасить себя от подобного в будущем. Теперь "коррупции" в ФИФА официально нет.

На тайной встрече чиновников ФИФА было принято решение убрать слово "коррупция" из кодекса этики, сообщает Associated Press.

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Кроме того, уменьшено наказание за взяточничество, незаконное присвоение средств и манипуляции с футбольными матчами – срок давности ограничили десятью годами (раньше наказывать можно было независимо от даты преступления).

При этом в кодексе появилось новое нарушение – диффамация. Речь идет о распространении так называемых наговоров, которые не были доказаны. Виновных в клевете в адрес ФИФА могут отстранить от любой футбольной деятельности на 2 года, а в случае повторного нарушения – на 5 лет.

"Людям, связанными правовыми отношениями с кодексом, запрещается делать публичные заявления, в которых содержится клевета в отношении ФИФА или любой персоны, связанной с этим кодексом, в контексте мероприятий ФИФА", – говорится в кодексе.

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