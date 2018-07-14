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В ФИФА вынесли решение в отношении Домагоя Виды за второе видео с приветствием "Слава Украине!"

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Домагой Вида после забитого гола в ворота сборной России
Домагой Вида после забитого гола в ворота сборной России

Хорватский защитник Домагой Вида не будет наказан за второе видео, где он восклицает "Слава Украине!".

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионате мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!". После этого ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все-таки оштрафовала Вукоевича "за неспортивное поведение".

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Однако впоследствии оказалось, что Вида записал еще одно видео, где тоже обращается ко всем с приветствием "Слава Украине!". ФИФА решила также рассмотреть и этот эпизод. На этот раз футболисту грозила дисквалификация. Впоследствии он извинился за эти слова, а также объяснил, почему записал соответствующие видеообращения.

Несмотря на это, ФИФА решила не дисквалифицировать игрока. Как сообщил журналист BBC Ричард Конвэй, второе видео было записано еще до того, как началось расследование относительно первого видео. Следовательно, в действиях хорватского игрока не было злого умысла.

 

Теги: Хорватия Чемпионат мира по футболу - 2018 Слава Украине скандал с хорватскими футболистами Новости спорта
Источник: 24 Канал
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