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      В фильме "Я, Нина" будет абсолютно все, даже "95 квартал": Соколова рассказала детали ленты

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      Проект "Я, Нина"
      Проект "Я, Нина" / telekritika.ua

      Известная украинская ведущая Янина Соколова смогла не только не сломаться от страшного диагноза – рак, но и победить его. Она решила мотивировать других бороться с болезнью и ни за что не опускать руки. О том, каким будет фильм "Я, Нина" – читайте дальше.

      В эксклюзивном интервью 24 каналу Янина Соколова сказала, что пока удалось собрать почти четыре миллиона из 40 необходимых для съемок фильма "Я, Нина". Часть финансирования они планируют получить от Госкино.

      Читайте также: Надо жить каждый день, как последний раз, – Соколова откровенно рассказала, как изменилась после болезни

      О чем рассказывает фильм "Я, Нина"

      В фильме говорится о том, как молодая и успешная журналистка Нина Сокол узнает о своем диагнозе – рак. Нине делают операцию по удалению внутренних женских органов. Оперирует онколог Александра, молодая врач с международным опытом. Именно она становится для Нины близким человеком, точкой опоры и символом выздоровления.


      Проект "Я, Нина"

      Нина пытается удержать статус на работе и дома, но болезнь заставляет меняться. Влюбленность, изнурительные медицинские процедуры и другой ритм жизни помогают Нине найти более глубокий контакт с собой. Именно болезнь дала ей возможность по-другому посмотреть на жизнь. В конце концов Нина находит в себе силы, чтобы начать все с новой страницы.

      Смотрите трейлер фильма "Я, Нина":

       

      На какой стадии фильм

      Янина сообщила, что уже отсняли всю одесскую часть, на которую и потратили четыре миллиона. И теперь нужно собрать оставшуюся сумму, чтобы осенью начать съемки киевской части.

      Если Госкино дает нам часть этой суммы, мы начинаем работу уже в сентябре. А потом будем ждать Украинский культурный фонд, который в августе запустит программу – тоже претендуем на деньги. Плюс – у нас есть договоренности с несколькими фондами, которые пока присматриваются к нам,
      пояснила телеведущая.

      Соколова отметила, что эта история будет такой мощной, которой еще никто не видел. Она подчеркнула, что лента на 40% будет автобиографической и, конечно, будет немного преувеличения, в частности в любовной истории, чтобы зрителю было интересно. Напоследок Янина сказала: "В этом фильме будет абсолютно все, даже "95 квартал".

      Смотрите видео полного интервью с Яниной Соколовой:

       

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      Теги: Новости Украины Онкозаболевания Кино
      Источник: 24 канал
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