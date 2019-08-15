В фильме "Я, Нина" будет абсолютно все, даже "95 квартал": Соколова рассказала детали ленты

Известная украинская ведущая Янина Соколова смогла не только не сломаться от страшного диагноза – рак, но и победить его. Она решила мотивировать других бороться с болезнью и ни за что не опускать руки. О том, каким будет фильм "Я, Нина" – читайте дальше.

В эксклюзивном интервью 24 каналу Янина Соколова сказала, что пока удалось собрать почти четыре миллиона из 40 необходимых для съемок фильма "Я, Нина". Часть финансирования они планируют получить от Госкино.

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О чем рассказывает фильм "Я, Нина"

В фильме говорится о том, как молодая и успешная журналистка Нина Сокол узнает о своем диагнозе – рак. Нине делают операцию по удалению внутренних женских органов. Оперирует онколог Александра, молодая врач с международным опытом. Именно она становится для Нины близким человеком, точкой опоры и символом выздоровления.



Проект "Я, Нина"

Нина пытается удержать статус на работе и дома, но болезнь заставляет меняться. Влюбленность, изнурительные медицинские процедуры и другой ритм жизни помогают Нине найти более глубокий контакт с собой. Именно болезнь дала ей возможность по-другому посмотреть на жизнь. В конце концов Нина находит в себе силы, чтобы начать все с новой страницы.

Смотрите трейлер фильма "Я, Нина":

На какой стадии фильм

Янина сообщила, что уже отсняли всю одесскую часть, на которую и потратили четыре миллиона. И теперь нужно собрать оставшуюся сумму, чтобы осенью начать съемки киевской части.

Если Госкино дает нам часть этой суммы, мы начинаем работу уже в сентябре. А потом будем ждать Украинский культурный фонд, который в августе запустит программу – тоже претендуем на деньги. Плюс – у нас есть договоренности с несколькими фондами, которые пока присматриваются к нам,

– пояснила телеведущая.

Соколова отметила, что эта история будет такой мощной, которой еще никто не видел. Она подчеркнула, что лента на 40% будет автобиографической и, конечно, будет немного преувеличения, в частности в любовной истории, чтобы зрителю было интересно. Напоследок Янина сказала: "В этом фильме будет абсолютно все, даже "95 квартал".

Смотрите видео полного интервью с Яниной Соколовой: