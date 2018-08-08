В финал "Мисс Украина Вселенная-2018" прошла подруга Немцова
В финал конкурса "Мисс Украина Вселенная-2018" прошла свидетель убийства Бориса Немцова Анна Дурицкая.
Об этом сообщает "Комсомольская правда".
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В анкете девушка отмечает, что занимается благотворительностью – помогает школе-интернату в родном городе. Также она призналась, что выиграть конкурс "Мисс Украина Вселенная" – это ее заветная мечта. Финалистки Анна пишет, что ей 25 лет, она из Белой Церкви. Рост 175 сантиметров.
Финал "Мисс Украина Вселенная-2018" пройдет в Киеве. Конкурс начнется в 20 часов во вторник, 14 августа.
Напомним, 27 февраля 2015 года российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы. В это время его сопровождала украинская модель Анна Дурицкая. Она описала обстоятельства убийства, но не знала, кто его совершил. Сейчас она выступает главным свидетелем по делу.
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