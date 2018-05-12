В финале Евровидения 2018 Сальвадор Собрал спел с обладателем Грэмми

В финале Евровидения 2018, которое состоялось в Лиссабоне, победитель Евровидения 2017 Сальвадор Собрал спел с пятикратным обладателем премии "Грэмми" Каэтану Велозу.

12 мая в Лиссабоне состоялся финал песенного конкурса Евровидение 2018, победу в котором одержала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.

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После выступления всех 26 участников финала и перед началом объявления результатов голосования жюри и зрителей в финале Евровидения 2018 выступил победитель Евровидения 2017 португалец Сальвадор Собрал.

Песню Amar Pelos Dois, которая принесла португальцу победу на Евровидении 2017 в Киеве, он исполнил в дуэте с легендарным бразильским певцом и композитором Каетану Велозу, который является пятикратным обладателем премии "Грэмми".

Пользователи соцсетей не сдерживали своего восхищения от увиденного. Среди них и звездные поклонники.

Найкращий виступ Євробачення це ...переможець минулорічного Євробачення Salvador Sobral...без всяких балетів, танців і фейерверків та ще й з Caetano Veloso. Аж подих захоплює...Дай Бог їм здоров’я! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 12 травня 2018 р.

К слову, накануне победитель Евровидения 2017 Сальвадор Собрал раскритиковал песню будущей победительницы Евровидения 2018 Нэтти Барзилай.