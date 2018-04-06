В Финляндии мужчина родил ребенка

В стране зафиксирован первый случай, когда ребенка родил отец.

Об этом сообщило информагенство "Lännen Media".

Читайте также: Финляндия выделит Украине 6 миллионов евро на реформу украинской школы

По их информации, роды должны были состояться в первой половине марта, однако ребенок появился на свет на несколько недель позже.

Молодой отец при рождении был женщиной, однако прошел через процедуру смены пола и в позапрошлом году получил удостоверение личности мужчины. Он решил прервать гормональную терапию, чтобы попытаться завести ребенка вместе со своим партнером. По словам отца, беременность прошла без проблем.

Вес младенца почти 4 килограмма, рост – 53 сантиметра. Несколько последних недель были самыми сложными: тогда чувство юмора начало иссякать. Однако роды прошли вполне хорошо,

– рассказал мужчина.

Родители рассказали в интервью "Lännen Media", что они столкнулись с бюрократическими преградами в больнице и в предродовой консультации. Медицинские электронные системы не хотели признавать ситуацию, при которой у человека, что ждет ребенка, установлен социальный идентификационный номер мужчины.