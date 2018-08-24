В Финляндии пассажирский автобус упал с моста на железную дорогу: есть погибшие

В пятницу, 24 августа, в городе Куопио пассажирский автобус слетел с моста и упал на железную дорогу.

Об этом сообщает Yle.

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Сообщается, что погибли четыре человека, еще 19 человек получили ранения, при этом в четырех диагностировали серьезные травмы.

DEVELOPING. Finland: At least four killed in bus crash in #Kuopio. At least 20 in hospital. Bus crashed onto raiload tracks from bridgehttps://t.co/oLCf3KE6xL — Nordic News (@Nordic_News) 24 серпня 2018 р.

По информации правоохранителей, инцидент произошел из-за технической неисправности. Водитель заявил, что у автобуса отказали тормоза и он не смог вовремя остановить транспортное средство. Однако очевидцы сообщили, что автобус двигался на большой скорости и в результате столкнулся с пятью автомобилями, после этого он упал с моста.

Сейчас движение поездов и автотранспорта приостановлено.