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      В Фонде соцстрахования нет денег, потому что их годами воровали, – эксперт

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      Коррупция / lexinform.com.ua

      Служба безопасности Украины раскрыла махинации с выдачей поддельных медицинских справок во Львовской области, по которым Фонд социального страхования потерял более миллиона гривен.

      Комментируя это событие на своей странице в Facebook, политический эксперт Кирилл Сазонов отметил, что из-за краж и коррупционных схем, Фонд уже много лет теряет миллионы гривен и постоянно испытывает дефицит средств.

      "Умников, которые выдавали липовые диагнозы, за которые назначают соцвыплаты, накрыла СБУ. Но сколько еще таких схем работает в Украине? Готов поспорить, что в каждой области найдутся "лавочки", предоставляющие подобные услуги", – считает эксперт.

      Он также отметил, что при таком объеме коррупции и воровства, который существует в сфере соцвыплат, невозможно полностью обеспечить потребности действительно нуждающихся.

      "Естественно, что обеспечить всех желающих с "липовыми профзаболеваниями" у Фонда социального страхования просто не хватит средств, какой бюджет бы ему не выделили. Вот он и существует в перманентном дефиците. Новой власти необходимо принимать жесткие меры, чтобы остановить эту порочную практику", – подчеркнул Кирилл Сазонов.

      Отметим, что ранее информационное агентство "Украинские национальные новости" сообщило, что во Львовской области СБУ раскрыла масштабную махинацию со соцвыплатами на профзаболевания. Группа чиновников, используя свое положение, наладили выдачу медицинских справок с поддельными диагнозами, по которым государство обязуется назначать пострадавшим социальные выплаты. В результате этой махинации Фонд социального страхования потерял более одного миллиона гривен.

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      Теги: Новости Украины Коррупция Медицина СБУ
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