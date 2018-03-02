В Forbes назвали самого богатого рэпера мира

Американский рэпер Jay-Z возглавил рейтинг самых богатых рэперов мира.

Такие данные обнародовал авторитетный журнал Forbes.

По информации издания, за 2017 состояние Jay-Z выросли с 810 до 900 миллионов долларов. Кроме этого, известно, что после рождения двойняшек Шона и Беи звездные супруги приобрели дом в Восточном Хэмптоне за 26 миллионов долларов.

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Вторую ступень рейтинга занял Шон Комбс, известный как Diddy. В течение года он увеличил количество акций в алкогольных компаниях Ciroc and Revolt и DeLeon tequila. Поэтому прибыли рэпера позволили ему войти в тройку самых богатых певцов.

Dr. Dre занял третье место в престижном рейтинге. Его состояние достигает 770 миллионов долларов. Немалые доходы певец получил от акций известной компании Apple, которые он приобрел еще в 2014 году. Эксперты не исключают, что эта мудрая инвестиция в компанию позволит Dr. Dre через год возглавить список самых богатых рэперов.