В Франковске мужчина открыл стрельбу на улице после ссоры в магазине: фото и видео
На одной из центральных улиц Ивано-Франковска мужчина открыл стрельбу по прохожим. Перед тем он напал с ножом на продавца в магазине.
Инцидент произошел утром 6 мая на улице Мазепы, сообщили в полиции. 38-летний франковчанин зашел в магазин, где у него произошел конфликт с 69-летним продавцом. Закончился он тем, что мужчина вынул нож и рукояткой холодного оружия нанес удар продавцу в область головы.
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После этого хулиган вышел из магазина и выстрелил в сторону продавца из пистолета. После этого злоумышленник выстрелил в 44-летнего прохожего и повредил помещение магазина и два припаркованных автомобиля – Renault Trafic и Hyundai Accent.
Следы от выстрелов / фото полиции Ивано-Франковска
Задержали полицейские мужчину уже на соседней улице. Ему грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет по статье "Хулиганство".