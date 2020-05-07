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      В Франковске мужчина открыл стрельбу на улице после ссоры в магазине: фото и видео

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      Полиция задержала злоумышленника, который открыл стрельбу в Ивано-Франковске
      Полиция задержала злоумышленника, который открыл стрельбу в Ивано-Франковске / Полиция Ивано-Франковска

      На одной из центральных улиц Ивано-Франковска мужчина открыл стрельбу по прохожим. Перед тем он напал с ножом на продавца в магазине.

      Инцидент произошел утром 6 мая на улице Мазепы, сообщили в полиции. 38-летний франковчанин зашел в магазин, где у него произошел конфликт с 69-летним продавцом. Закончился он тем, что мужчина вынул нож и рукояткой холодного оружия нанес удар продавцу в область головы.

      В то же время Банда правоохранителей-"оборотней" похищала IT-предпринимателей и требовала деньги: новые детали

      После этого хулиган вышел из магазина и выстрелил в сторону продавца из пистолета. После этого злоумышленник выстрелил в 44-летнего прохожего и повредил помещение магазина и два припаркованных автомобиля – Renault Trafic и Hyundai Accent.


      Следы от выстрелов / фото полиции Ивано-Франковска

      Задержали полицейские мужчину уже на соседней улице. Ему грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет по статье "Хулиганство".

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Стрельба Полиция Криминальные новости Новости Ивано-Франковска
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