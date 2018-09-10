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В ФСБ обвинили Украину в сотрудничестве с "Исламским государством" для убийства главаря боевиков

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ФСБ обвинила Украину в сотрудничестве с "Исламским государством" для убийства главаря "ДНР"
ФСБ обвинила Украину в сотрудничестве с "Исламским государством" для убийства главаря "ДНР" / Фото из открытых источников

В Федеральной службе безопасности России заявляют, что задержали члена террористической организации "Исламское государство". Он якобы по поручению СБУ готовил убийство одного из главарей пророссийских боевиков, за что должен был получить 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает ТАСС.

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Издание пишет, что 9 сентября Федеральная служба безопасности России задержала Меджида Магомедова 1988 года рождения на территории Смоленской области. Он якобы является членом террористической организации "Исламское государство".

Магомедов по заданию Службы безопасности Украины и руководителей "Правого сектора" планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной ДНР,
– заявили в российском ведомстве.

Задержанный якобы сообщил российским работникам ФСБ, что украинские спецслужбы сотрудничают с боевиками "Исламского государства" для организации терактов в России и устранения главарей пророссийских боевиков.

Российское издание "РИА Новости", ссылаясь на видео ФСБ заявляет, что за устранение одного из главарей "ДНР" Меджид Магомедову предлагали 10 тысяч долларов. Однако самого видео российские СМИ не опубликовали.

Магомедов заявил, что он получил задание убить командира боевиков "ДНР", который проживал в Смоленской области. Впоследствии встретился с представителем СБУ для получения дальнейшей инструкций, информирует "Украинская правда".

Российское издание ТАСС пишет, что в Украине Магомедов должен был пройти "обучение в лагере боевиков использованию дронов, чтобы в дальнейшем можно было сбрасывать бомбы на территории России, делать диверсии и террористические акты".

Кроме этого, "РИА Новости" сообщают, что Магомедов уже получил 300 от сотрудника СБУ на собственные нужды. Однако в ТАСС заявляют о сумме 1000 долларов.

Напомним 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецкая был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко.

 

 

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Убийство Захарченко Война на Донбассе СБУ ФСБ
Источник: 24 Канал
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