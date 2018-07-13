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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

В футбол там не играют, – Селезнев о чемпионате России

339 Читати новину українською
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев

Нападающий "Акхисара" и сборной Украины Евгений Селезнев сравнил чемпионаты Турции и России, а также поделился впечатлениями от выступлений команды России на ЧМ-2018.

Украинский футболист считает уровень российской Премьер-лиги не очень высоким.

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"Не могу сказать, сильная в России лига или слабая. Но вот в футбол там не играют. Три-четыре команды зрелищные, атакуют. А что делают другие? Центр поля практически не переходят", – сказал он изданию Спорт-Экспресс.

Также форвард считает, что украинская Премьер-лига еще несколько лет назад была сильнее чемпионата России.

"В Турции чемпионат ярче. Даже чемпионат Украины четыре-пять лет назад превосходил ваш по уровню. У нас играли в футбол. Нет, я никого не хочу обидеть. Но в Украине футбол был интереснее", – заявил Селезнев.

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Евгений прокомментировал игру сборной России на чемпионате мира-2018.

"Группа в России на ЧМ-2018 была так себе. Саудовская Аравия и Египет без Салаха. Если бы из нее не вышли, тогда надо было вам заканчивать с футболом. Я не сомневался, что Россия попадет в плей-офф. Матч против Испании? Давайте называть вещи своими именами. 75 процентов против 25 владения мячом в пользу Испании. Так? Дзюба заработал пенальти. А еще шансы у вас разве были? Игра с Хорватией. Я сам футболист и понимаю, что происходило на поле. Ваши все правильно делали. Сели в оборону и ждали своих шансов", – подытожил форвард сборной Украины.

Напомним, что Евгений Селезнев выступал за российскую "Кубань" в первой половине 2016 года, сыграв 10 матчей и забив 3 гола. С января этого года футболист играет за "Акхисар Беледиеспор", за который забил 10 мячей в 21 игре.

Теги: Украина – Россия Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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