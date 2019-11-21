18:59
21 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Russo Turisto в Сирии. Профессор Жириновский
      Вєсті Кремля
      22:03, 20 ноября
      Вести.UA: Зеленский начал верить в суеверия. Скабеева о переселении во Львов
      Вєсті.UA
      20:07, 20 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      В Гааге прошли первые слушания дела о захвате Россией украинских моряков и судов

      23 Читати новину українською
      Арбитражный трибунал в Гааге / nrcu.gov.ua

      В Гааге 21 ноября начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

      Эти слушания касаются захваченных Россией украинских военных кораблей и моряков, но они имеют процедурный характер, сообщила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль. То есть по результатам этих слушаний Арбитраж примет свое первое решение и утвердит правила своей работы, определит название дела и принципы транспарентности, а именно возможность доступа широкой общественности к материалам дела, а также возможность трансляции слушаний в режиме онлайн.

      Узнайте, что ждет Россию в случае окончательного проигрыша в суде ООН: объяснение Зеркаль

      Сегодня состоялся обмен позициями и аргументами между сторонами. Учитывая существенную разницу в подходах сторон к наиболее чувствительным вопросам, достичь согласия не удалось. Итак, уже завтра Арбитраж примет правила процедуры своей деятельности с учетом сегодняшних слушаний и собственного понимания. Полагаемся на мудрость и прогрессивность членов Арбитража,
      – говорится в сообщении Зеркаль.

      Зеркаль отметила, что Украина настаивает на том, что дело является срочным. Ведь несмотря на то, что в сентябре Россия освободила украинских моряков, уголовные дела против них продолжаются. То есть Россия и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков.

      Узнайте, каковы шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков

      А 18 ноября – почти через год после захвата украинских кораблей – Россия вернула судна Украине, забрав с них оружие, коммуникационное оборудование и документы. Зеркаль подчеркнула, что таким образом, Россия продолжает нарушать приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и Конвенцию ООН по морскому праву.

      Трибунал должен положить конец этим длящимся нарушениям. Следовательно, Украина требует окончательного, обязательного решения о признании РФ виновной в нарушении ряда статей Конвенции,
      – написала Зеркаль в своем фейсбуке.

      Она добавила, что несмотря на то, что предметом дела является один простой вопрос – вопиющее нарушение Россией фундаментального принципа международного морского права – абсолютного иммунитета военных судов и членов их экипажей, РФ пытается завоевать столько же времени для рассмотрения этого дела, как и в деле о нарушении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Кроме того, Россия стремится сделать слушания максимально закрытыми.

      Читайте также: Россия вернула Украине захваченные корабли: все, что известно

      Смотрите видео о том, как Россия захватывала украинские корабли:

      Главные факты о захвате и возвращении украинских кораблей и моряков:

      1. 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. РФ обвинила судна ВМС в том, что они неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.
      2. Тогда же агрессор с обстрелами захватил 3 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков (часть из них получили ранения). Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      3. В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.
      4. 7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми лицами, во время него 24 военнопленных моряка вернулись домой.
      5. 18 ноября Россия вернула Украине военные корабли в открытом Черном море, а вечером 20 ноября судна прибыли в порт Очакова на Николаевщине.
      6. При этом Россия утверждает, что передача кораблей никак не связана с решением Международного трибунала ООН и запланированным на 9 января саммитом в нормандском формате.
      Какой приготовить обед на работу: идеи на каждый день
      сегодня
      1119
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия МИД Украины Елена Зеркаль Украинские моряки в плену Конфликт в Азовском море Возвращение захваченных кораблей Судьи Трибунал в Гааге
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      сегодня , 18:45 Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      Інна Жолобович 59
      Справа Порошенка як капкан для влади
      сегодня , 17:00 Справа Порошенка як капкан для влади
      Наталя Ромашова 1184
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      112
      Сколько платит за коммунальные услуги министр энергетики Оржель: интервью с чиновником
      сегодня , 16:45 Сколько платит за коммунальные услуги министр энергетики Оржель: интервью с чиновником
      Альона Чернецька 217
      Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      сегодня , 16:05 Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      Павло Казарін 564
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук