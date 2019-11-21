В Гааге прошли первые слушания дела о захвате Россией украинских моряков и судов

В Гааге 21 ноября начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Эти слушания касаются захваченных Россией украинских военных кораблей и моряков, но они имеют процедурный характер, сообщила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль. То есть по результатам этих слушаний Арбитраж примет свое первое решение и утвердит правила своей работы, определит название дела и принципы транспарентности, а именно возможность доступа широкой общественности к материалам дела, а также возможность трансляции слушаний в режиме онлайн.

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Сегодня состоялся обмен позициями и аргументами между сторонами. Учитывая существенную разницу в подходах сторон к наиболее чувствительным вопросам, достичь согласия не удалось. Итак, уже завтра Арбитраж примет правила процедуры своей деятельности с учетом сегодняшних слушаний и собственного понимания. Полагаемся на мудрость и прогрессивность членов Арбитража,

– говорится в сообщении Зеркаль.

Зеркаль отметила, что Украина настаивает на том, что дело является срочным. Ведь несмотря на то, что в сентябре Россия освободила украинских моряков, уголовные дела против них продолжаются. То есть Россия и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков.

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А 18 ноября – почти через год после захвата украинских кораблей – Россия вернула судна Украине, забрав с них оружие, коммуникационное оборудование и документы. Зеркаль подчеркнула, что таким образом, Россия продолжает нарушать приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и Конвенцию ООН по морскому праву.

Трибунал должен положить конец этим длящимся нарушениям. Следовательно, Украина требует окончательного, обязательного решения о признании РФ виновной в нарушении ряда статей Конвенции,

– написала Зеркаль в своем фейсбуке.

Она добавила, что несмотря на то, что предметом дела является один простой вопрос – вопиющее нарушение Россией фундаментального принципа международного морского права – абсолютного иммунитета военных судов и членов их экипажей, РФ пытается завоевать столько же времени для рассмотрения этого дела, как и в деле о нарушении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Кроме того, Россия стремится сделать слушания максимально закрытыми.

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