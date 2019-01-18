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      В Гане застрелили журналиста, который расследовал коррупцию в африканском футболе

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      Убит журналист, который расследовал футбольную коррупцию в Гане
      Убит журналист, который расследовал футбольную коррупцию в Гане / Фото из открытых источников

      В Гане был убит журналист Ахмед Хусейн-СУАЛа, который помог раскрыть коррупционный скандал в африканском футболе, который привел к отставке главы футбольной федерации и ее роспуске.

      Об этом сообщило издание The Guardian.

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      Отмечается, что журналист был застрелен в среду вечером, 16 января, по дороге домой. Хуссейн-Суал получил два выстрела в грудь и один в шею, преступники двигались на мотоцикле.

      Журналист был в команде Tiger Eye Private Investigations, которая занималась расследованием коррупции в футбольных лигах Ганы.

      Летом компания BBC Africa Eye представила фильм о взятках в футбольных клубах Ганы под названием "Когда жадность и коррупция стали нормой", который был снят на основе расследования Tiger Eye.

      В фильме рассказывается, как ганские судьи, чиновники футбольной ассоциации Ганы, включая ее президента Квеси Ньянтаки, берут взятки. Ньянтаки, например, получил взятку в размере 65 тысяч долларов.

      Реакцией ФИФА на разоблачение фактов получения футбольными чиновниками взяток наличными стала пожизненная дисквалификация главы ассоциации Квеси Ньянтакьи, а правительство Ганы распустил национальную федерацию футбола.

      Вскоре после выхода фильма его авторы получили многочисленные угрозы. Руководитель Tiger Eye Анас Аремеяв опубликовал в Twitter запись, на которой депутат парламента Ганы Кеннеди Агьяпонг призывает "надрать уши и побить" Хуссейна-Суала.

      Я за все заплачу, он плохой парень, этот Ахмед,
      – говорил Агьяпонг.

       

      Теги: Криминальные новости Жертвы Коррупция Футбол Журналисты Африка
      Источник: 24 Канал
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