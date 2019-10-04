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      В ГБР ответили на упреки партии Порошенко о "правовой помощи из России"

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      ГБР обвинило партию Порошенко в распространении фейков
      ГБР обвинило партию Порошенко в распространении фейков / prm.ua

      В Государственном бюро расследований заверили, что не обращались и не планируют обращаться в Россию за правовой помощью в уголовном производстве относительно российской агрессии в Керченском проливе. Поэтому распространенное "Европейской солидарностью" заявление не соответствует действительности.

      ГБР действительно ведет расследование в уголовном производстве о возможном злоупотреблении со стороны украинских должностных лиц во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе, подтвердили в ведомстве.

      Интересно: О чем допрашивали Порошенко в ГБР: комментарий пятого президента

      Впрочем, в Бюро отметили, что информация о состоянии досудебного расследования в этом производстве разглашается исключительно официально от имени ГБР. Зато распространение любой фейковой информации может навредить как процессу, так и результатам расследования.

      Дезинформация общества относительно привлечения Государственным бюро расследований к своей работе России подрывает имидж ГБР и имеет целью дискредитировать работу нового правоохранительного органа,
      – отмечается в заявлении Бюро.

      Резюмируя, в ГБР призвали политиков не распространять ложь и прекратить дискредитационную работу правоохранительного органа.

      Уголовное преследование Порошенко – заявление Генпрокурора

      Поскольку в течение последних дней во всемирной сети все больше распространялись слухи о том, что у ГПУ якобы уже есть план ареста Петра Порошенко, такие слухи прокомментировал и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

      К слову: Рябошапка: Дело с Байденом расследуем, но никакого давления нет

      Глава ГПУ заверил, что прокуратура не анонсирует вручения подозрений. Мол, потом государству очень дорого обходится процедура экстрадиции подозреваемых.

      "У нас действительно есть дела против бывших и действующих политиков. Уже в ближайшее время вы узнаете все детали", – сказал Рябошапка.

      О каких фейках говорится в заявлении ГБР?Пятый президент Украины Петр Порошенко решил привлечь в команду своих защитников российского правозащитника Илью Новикова. Он, в частности, защищал в России Надежду Савченко, Николая Карпюка, Станислава Клыха и других.

      Все бы ничего, но партия "Европейская солидарность" решила очень ярко представить эту информацию. Согласно заявлению партии, Порошенко прибег к такому шагу из-за того, что "ГБР обратилось за правовой помощью к России".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Государственное бюро расследований Петр Порошенко Конфликт в Азовском море Европейская солидарность Руслан Рябошапка
      Источник: 24 канал
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