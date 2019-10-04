В ГБР ответили на упреки партии Порошенко о "правовой помощи из России"

В Государственном бюро расследований заверили, что не обращались и не планируют обращаться в Россию за правовой помощью в уголовном производстве относительно российской агрессии в Керченском проливе. Поэтому распространенное "Европейской солидарностью" заявление не соответствует действительности.

ГБР действительно ведет расследование в уголовном производстве о возможном злоупотреблении со стороны украинских должностных лиц во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе, подтвердили в ведомстве.

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Впрочем, в Бюро отметили, что информация о состоянии досудебного расследования в этом производстве разглашается исключительно официально от имени ГБР. Зато распространение любой фейковой информации может навредить как процессу, так и результатам расследования.

Дезинформация общества относительно привлечения Государственным бюро расследований к своей работе России подрывает имидж ГБР и имеет целью дискредитировать работу нового правоохранительного органа,

– отмечается в заявлении Бюро.

Резюмируя, в ГБР призвали политиков не распространять ложь и прекратить дискредитационную работу правоохранительного органа.

Уголовное преследование Порошенко – заявление Генпрокурора

Поскольку в течение последних дней во всемирной сети все больше распространялись слухи о том, что у ГПУ якобы уже есть план ареста Петра Порошенко, такие слухи прокомментировал и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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Глава ГПУ заверил, что прокуратура не анонсирует вручения подозрений. Мол, потом государству очень дорого обходится процедура экстрадиции подозреваемых.

"У нас действительно есть дела против бывших и действующих политиков. Уже в ближайшее время вы узнаете все детали", – сказал Рябошапка.

О каких фейках говорится в заявлении ГБР?Пятый президент Украины Петр Порошенко решил привлечь в команду своих защитников российского правозащитника Илью Новикова. Он, в частности, защищал в России Надежду Савченко, Николая Карпюка, Станислава Клыха и других.



Все бы ничего, но партия "Европейская солидарность" решила очень ярко представить эту информацию. Согласно заявлению партии, Порошенко прибег к такому шагу из-за того, что "ГБР обратилось за правовой помощью к России".