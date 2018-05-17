В Geekbench "засветился" новый бюджетный смартфон от Xiaomi

В базе данных бенчмарка Geekbench появился новый телефон Xiaomi, который получил кодовое название Xiaomi StRaKz.

Об этом сообщает gizmochina.

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Согласно характеристикам, Xiaomi StRaKz станет смартфоном из бюджетной линейки компании. Стоит отметить, что телефон оборудовали 8-ядерным процессором Snapdragon 625, на базе которого уже работают Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi 5 Plus, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi 4 Prime, Mi Max 2, Mi A1 и Mi 5X .



Результаты нового смартфона Xiaomi StRaKz в Geekbench



Также новинка получит 4 Гбайта оперативной памяти и будет работать под управлением операционной системы Android 8.1.0 Oreo. Также интересно, что в одноядерном тесте смартфон набрал всего 902 балла, а в многоядерном – 1536 баллов, а это не лучшие показатели.



Существует вероятность, что телефон Strakz может получить официальное название Redmi 6, однако пока нет никаких официальных подтверждений этой гипотезы.