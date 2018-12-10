В Генштабе ВСУ подтвердили случаи вылова призывников на улицах

В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили факты отлова призывников на улицах, о которых ранее сообщали некоторые СМИ. В ведомстве такие инциденты назвали перегибами на местах отдельных военкомов.

Об этом на брифинге рассказал начальник главного управления персонала, заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко.

Накануне СМИ сообщали, что в Ровно работники военкомата остановили посреди улицы молодого человека и пытались отвезти его в военкомат. Похожая ситуация произошла и с киевлянином возле станции метро "Лесная".

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При этом 9 декабря в Сухопутных войсках ВСУ такую информацию называли фейками: "нередко в сети публикуют фотоснимки военных в общественных местах и подписывают, что якобы военные комиссариаты проводят облавы и "воруют" людей прямо на улицах".

Артеменко в свою очередь заверил, что руководство Генштаба осуждает такие действия сотрудников военкоматов.

План по военнослужащим срочной службы выполнен. Мы не чувствуем нехватки в ресурсах. Действовать таким образом недопустимо. Те действия, которые имели место на станции метро "Лесная" и позавчера в Ровно, – это единичные случаи,

– заверил заместитель начальника Генштаба ВСУ, добавив, что в Ровно по инциденту будет работать комиссия.

"Я уверен, что должностные лица, которые эту ситуацию спровоцировали, будут наказаны", – добавил Артеменко.

Он отметил, что причастные к инциденту в Киеве должностные лица уже наказаны, а мужчинам, к которым пристают военные, Артеменко посоветовал немедленно вызвать полицию.

Напомним, что 3 декабря в Украине начались военные сборы резервистов. Всеобщей мобилизации не будет, а все, кого позвали на собрание, к праздникам вернутся домой.