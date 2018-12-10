19:55
10 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В Генштабе ВСУ подтвердили случаи вылова призывников на улицах

      188 Читати новину українською
      Артур Артеменко
      Артур Артеменко / Mil.gov.ua

      В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили факты отлова призывников на улицах, о которых ранее сообщали некоторые СМИ. В ведомстве такие инциденты назвали перегибами на местах отдельных военкомов.

      Об этом на брифинге рассказал начальник главного управления персонала, заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко.

      Накануне СМИ сообщали, что в Ровно работники военкомата остановили посреди улицы молодого человека и пытались отвезти его в военкомат. Похожая ситуация произошла и с киевлянином возле станции метро "Лесная".

      Читайте также: В Генштабе сообщили, сколько человек входят в резерв первой очереди ВСУ

      При этом 9 декабря в Сухопутных войсках ВСУ такую информацию называли фейками: "нередко в сети публикуют фотоснимки военных в общественных местах и подписывают, что якобы военные комиссариаты проводят облавы и "воруют" людей прямо на улицах".

      Артеменко в свою очередь заверил, что руководство Генштаба осуждает такие действия сотрудников военкоматов.

      План по военнослужащим срочной службы выполнен. Мы не чувствуем нехватки в ресурсах. Действовать таким образом недопустимо. Те действия, которые имели место на станции метро "Лесная" и позавчера в Ровно, – это единичные случаи,
      – заверил заместитель начальника Генштаба ВСУ, добавив, что в Ровно по инциденту будет работать комиссия.

      "Я уверен, что должностные лица, которые эту ситуацию спровоцировали, будут наказаны", – добавил Артеменко.

      Он отметил, что причастные к инциденту в Киеве должностные лица уже наказаны, а мужчинам, к которым пристают военные, Артеменко посоветовал немедленно вызвать полицию.

      Напомним, что 3 декабря в Украине начались военные сборы резервистов. Всеобщей мобилизации не будет, а все, кого позвали на собрание, к праздникам вернутся домой.

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Ровно Новости Киева
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Главные события пятницы, 28 сентября
       28 сентября 2012 , 23:30 0
      Монетизация субсидий: что это такое и как оформить документы
       6 сентября , 14:25
      В Украине начались продажи купе-кроссовера Audi Q8
       31 августа , 17:31
      Французы сделали со своими машинами то, что не удалось немцам
       31 августа , 19:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук