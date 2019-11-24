В Германии 900 мужчинам сделают ДНК-тест, чтобы раскрыть давнее убийство ребенка
Немецкая полиция пригласила 900 мужчин прийти на ДНК-тест, который поможет раскрыть убийство 11-летней девочки. Жуткий инцидент произошел еще 23 года назад в городе Гревенбройх.
В полиции отметили, что все 900 мужчин не являются подозреваемыми, пишет AP. На момент убийства девочки им было от 14 до 70 лет.
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Что известно об убийстве 11-летней девочки в Германии?
Девушка Клаудия Руф была похищена, изнасилована и задушена анонимным убийцей в 1996 году. Дело еще тогда потрясло страну и вызвало большой резонанс.
С тех пор правоохранители расследуют дело. Следы ДНК преступника были обнаружены на теле девушки и полиция надеется, что массовое тестирование приведет их к убийце.
Хотя вряд ли настоящий убийца согласится пройти тест. Следователи надеются, что приехать на тестирование может родственник преступника и благодаря этому удастся выйти на убийцу.
Что следователи уже установили раньше?
Следователи в 2010 году уже безуспешно проверили около 350 мужских ДНК в этом районе. Но сегодня они говорят, что сумели найти новые данные, которые могут помочь им выявить убийцу, протестировав 900 человек.
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