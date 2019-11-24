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      В Германии 900 мужчинам сделают ДНК-тест, чтобы раскрыть давнее убийство ребенка

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      В Германии 900 мужчинам сделают ДНК-тест / apnews.com

      Немецкая полиция пригласила 900 мужчин прийти на ДНК-тест, который поможет раскрыть убийство 11-летней девочки. Жуткий инцидент произошел еще 23 года назад в городе Гревенбройх.

      В полиции отметили, что все 900 мужчин не являются подозреваемыми, пишет AP. На момент убийства девочки им было от 14 до 70 лет.

      Обратите внимание: 14-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве в США: детали

      Что известно об убийстве 11-летней девочки в Германии?

      Девушка Клаудия Руф была похищена, изнасилована и задушена анонимным убийцей в 1996 году. Дело еще тогда потрясло страну и вызвало большой резонанс.

      С тех пор правоохранители расследуют дело. Следы ДНК преступника были обнаружены на теле девушки и полиция надеется, что массовое тестирование приведет их к убийце.

      Хотя вряд ли настоящий убийца согласится пройти тест. Следователи надеются, что приехать на тестирование может родственник преступника и благодаря этому удастся выйти на убийцу.

      Что следователи уже установили раньше?

      Следователи в 2010 году уже безуспешно проверили около 350 мужских ДНК в этом районе. Но сегодня они говорят, что сумели найти новые данные, которые могут помочь им выявить убийцу, протестировав 900 человек.

      Кстати: Американские прокуроры обвиняют 9-летнего ребенка в массовом убийстве

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Убийство ДНК
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