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      В Германии 9-летний мальчик вызвал полицию, потому что получил "не те" подарки на Рождество

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      В Германии 9-летний мальчик вызвал полицию, потому что получил "не те" подарки на Рождество
      В Германии 9-летний мальчик вызвал полицию, потому что получил "не те" подарки на Рождество / pxhere.com

      В городе Цетель на севере Германии девятилетний мальчик позвонил в полицию, поскольку Вайнахтсман (немецкий аналог Санты) принес ему "неправильные" подарки.

      Об этом сообщает NDR.

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      Представитель полиции сказал, что офицеры прибыли на место сразу по вызову. Они встретили "очень сердитого мальчика". Малый жаловался, что получил в подарок на Рождество не те вещи, которые заказывал в письме к Вайнахтсману.

      Кто такой Вайнахтсман?
      (Weihnachtsmann). Символ рождества, является немецким аналогом Санта-Клауса.


      Именно поэтому правоохранители подошли к делу со всей серьезностью. Они провели расследование: сравнили список желаний мальчика с подарками под елкой. Полиция выяснила, что действительно список и полученные подарки отличаются.

      Все же копы оказались креативными и сумели урегулировать конфликт. Они объяснили мальчику, что Вайнахтсман, учитывая свой почтенный возраст, вероятно, перепутал подарки.

      К слову, в швейцарском городе Женева прокуратура разрешила оставить десятки тысяч евро людям, которые нашли деньги в канализации в прошлом году. Правоохранители выяснили, что за "утилизацию денег" ответствены две женщины.

      Теги: Курьезные новости Новогодние праздники Полиция
      Источник: 24 Канал
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