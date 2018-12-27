В Германии 9-летний мальчик вызвал полицию, потому что получил "не те" подарки на Рождество
В городе Цетель на севере Германии девятилетний мальчик позвонил в полицию, поскольку Вайнахтсман (немецкий аналог Санты) принес ему "неправильные" подарки.
Об этом сообщает NDR.
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Представитель полиции сказал, что офицеры прибыли на место сразу по вызову. Они встретили "очень сердитого мальчика". Малый жаловался, что получил в подарок на Рождество не те вещи, которые заказывал в письме к Вайнахтсману.
Кто такой Вайнахтсман?
(Weihnachtsmann). Символ рождества, является немецким аналогом Санта-Клауса.
Именно поэтому правоохранители подошли к делу со всей серьезностью. Они провели расследование: сравнили список желаний мальчика с подарками под елкой. Полиция выяснила, что действительно список и полученные подарки отличаются.
Все же копы оказались креативными и сумели урегулировать конфликт. Они объяснили мальчику, что Вайнахтсман, учитывая свой почтенный возраст, вероятно, перепутал подарки.
К слову, в швейцарском городе Женева прокуратура разрешила оставить десятки тысяч евро людям, которые нашли деньги в канализации в прошлом году. Правоохранители выяснили, что за "утилизацию денег" ответствены две женщины.
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