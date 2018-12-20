В Германии автомобиль наехал на людей на остановке: много пострадавших
В результате наезда автомобиля на автобусной остановке в немецком городе Реклингхаузен пострадало девять человек.
Об этом сообщил телеканал WDR.
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Отмечается, что в больницу доставили шестерых прохожих и водителя автомобиля.
По словам представителя правоохранительных органов, на месте работают эксперты и сотрудники дорожной полиции. Личность водителя пока не установлена, он получает медицинскую помощь и не может общаться со следователями.
Сейчас мы ничего не можем сказать о причинах, по которым автомобиль съехал с проезжей части. Что за этим стоит – мы просто не можем пока сказать,
– заявил представитель полиции.
Полиция немецкого Реклингхаузена не исключает террористический след в инциденте на автобусной остановке.