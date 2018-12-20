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      В Германии автомобиль наехал на людей на остановке: много пострадавших

      94 Читати новину українською
      В Германии автомобиль наехал на людей на остановке: много пострадавших
      / WDR

      В результате наезда автомобиля на автобусной остановке в немецком городе Реклингхаузен пострадало девять человек.

      Об этом сообщил телеканал WDR.

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      Отмечается, что в больницу доставили шестерых прохожих и водителя автомобиля.

      По словам представителя правоохранительных органов, на месте работают эксперты и сотрудники дорожной полиции. Личность водителя пока не установлена, он получает медицинскую помощь и не может общаться со следователями.

      Сейчас мы ничего не можем сказать о причинах, по которым автомобиль съехал с проезжей части. Что за этим стоит – мы просто не можем пока сказать,
      – заявил представитель полиции.

      Полиция немецкого Реклингхаузена не исключает террористический след в инциденте на автобусной остановке.

       

      Теги: Аварии и ДТП Жертвы
      Источник: 24 Канал
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