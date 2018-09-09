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В Германии больше полтысячи человек вышли на улицы после второго убийства немца мигрантами

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Люди вышли на улицы после убийства немца афганцами
Люди вышли на улицы после убийства немца афганцами / Фото из открытых источников

Более 500 человек приняли участие в траурном марше после смерти гражданина Германии, который пострадал во время драки с двумя афганцами.

Об этом сообщило издание DPA-International.

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24 канал ранее сообщал о том, что в немецком городе Кетен, в ночь на воскресенье, 9 сентября, по подозрению в убийстве гражданина Германии правоохранители задержали двоих мужчин, граждан Афганистана.

22-летний Маркус умер в результате уличной драки с группой афганцев.

В полиции Саксонии-Анхальта сообщили, что причиной смерти немца стал инфаркт. Остановка сердца "не связана непосредственно с нанесенными ему повреждениями", уточнили в правоохранительных органах.

По информации газеты Mitteldeutschen Zeitung, погибший страдал кардиологическими заболеваниями.

Полиция задержала двоих подозреваемых в смерти Маркуса афганцев в возрасте 18 и 20 лет. В отношении одного из них возбуждено дело о нанесении тяжких телесных повреждений, другого обвиняют в нанесении повреждений, повлекших смерть.

Напомним, что в Германии к 8,5 годам тюрьмы приговорили беженца за убийство школьницы.

Ранее в немецком городе Хемниц, на востоке страны неподалеку от границы с Чехией, произошли протесты праворадикалов, которые переросли в столкновения с полицией. Причиной стихийных беспорядков стала смерть 35-летнего мужчины, который умер в результате ножевых ранений после уличной ссоры.

Теги: протесты Жертвы
Источник: 24 Канал
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