В Германии эвакуирован крупнейший аэропорт из-за нарушения зоны безопасности

Аэропорт во Франкфурте-на-Майне частично эвакуировали из-за несанкционированного проникновения постороннего человека в зону безопасности.

Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Представитель полиции отметил, что в ходе контроля в зону безопасности аэропорта несанкционированно попал посторонний человек.

В отсеке A терминала 1 происходят оперативные мероприятия полиции,

– сообщила федеральная полиция.

Отмечается, что в связи с проведением сотрудниками полиции оперативных действий сейчас посадка на рейсы остановлена.

Напомним, ранее один из терминалов Мюнхенского аэропорта приостановил работу на пять часов из-за того, что одна из пассажирок бесконтрольно прошла в зону безопасности. В связи с этим инцидентом отменили 330 рейсов.