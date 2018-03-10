В Германии мужчина выиграл в лотерею заоблачную сумму

Берлинец стал обладателем выигрышного лотерейного билета на почти что 42 миллиона евро.

Сумму он выиграл в европейской лотерее Eurojackpot, угадав пять чисел и два дополнительных.

Читайте также: Украинка выиграла в американской лотерее заоблачную сумму

Победитель пока не пришел за деньгами. Есть вероятность, что победителями могут быть представители лотерейного клуба: несколько человек объединяют усилия, покупая билеты в складчину и тем самым увеличивая шансы на выигрыш. Сумму они потом делят поровну.

Это не самый большой выигрыш в лотерею Eurojackpot. В октябре 2016 года житель федеральной земли Баден-Вюртемберг сорвал максимальный куш в 90 миллионов евро.

Напомним, ранее гражданка Украины сорвала миллион долларов в самой большой лотерее США.