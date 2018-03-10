В Германии мужчина выиграл в лотерею заоблачную сумму
Берлинец стал обладателем выигрышного лотерейного билета на почти что 42 миллиона евро.
Сумму он выиграл в европейской лотерее Eurojackpot, угадав пять чисел и два дополнительных.
Читайте также: Украинка выиграла в американской лотерее заоблачную сумму
Победитель пока не пришел за деньгами. Есть вероятность, что победителями могут быть представители лотерейного клуба: несколько человек объединяют усилия, покупая билеты в складчину и тем самым увеличивая шансы на выигрыш. Сумму они потом делят поровну.
Это не самый большой выигрыш в лотерею Eurojackpot. В октябре 2016 года житель федеральной земли Баден-Вюртемберг сорвал максимальный куш в 90 миллионов евро.
Напомним, ранее гражданка Украины сорвала миллион долларов в самой большой лотерее США.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии