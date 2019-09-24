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      В Германии отреагировали на скандал с визами для российских паспортов с Донбасса

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      В Германии утверждают, что не выдают визы жителям Донбасса с паспортами РФ
      В Германии утверждают, что не выдают визы жителям Донбасса с паспортами РФ / riafan.ru

      В Министерстве иностранных дел Германии отрицают информацию о выдаче виз жителям Донбасса, которые имеют российские паспорта. Там напоминают – их позиция неизменна.

      Таких случаев не было, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел ФРГ на запрос Укринформа.

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      Там подчеркнули, что Германия вместе с ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

      Заявление о том, что Федеральное правительство не различает российские паспорта и паспорта для аннексированных районов, не соответствует действительности. Мы не знаем ни одного случая, когда бы в российский паспорт, выданный на основе указов (Путина) уже была проставлена виза,
      – говорится в сообщении.

      В ведомстве также добавили, что Германия осуждает указы президента России об упрощении предоставления российского гражданства жителям оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

      "Они противоречат духу и целям Минских соглашений и представляют собой нарушение суверенитета Украины", – отметили в МИД ФРГ.

      В немецком министерстве добавили, что жители украинского происхождения из оккупированных районов могут получить паспорт Украины (биометрический) и ездить в Германию без визы. В МИД также проинформировали, что Германия сейчас проводит дискуссии на уровне ЕС относительно унифицированного обращения с паспортами Восточной Украины.

      Об отношении Германии к выданным жителям оккупированного Донбасса паспортам РФ написала немецкая газета Bild. Основанием для этого стал ответ правительства на запрос депутата Ренаты Альт. Так, правительство Германии не видит разницы между обычными российскими паспортами и теми, что российская власть раздает начиная с апреля на оккупированных территориях.

      По данным издания, с апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО сейчас – неизвестно.

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      Почему Россия выдает свои паспорты на Донбассе? 24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. На этом он не остановился – 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

      Кроме того, 7 мая российский президент издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта. Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести санкции против России.

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      Теги: Новости России Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Российские паспорта на Донбассе
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