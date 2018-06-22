В Германии пришлось эвакуировать целый кафедральный собор из-за странного поведения посетителя

Кельнский кафедральный собор эвакуировали из-за "подозрительного мужчині". Он ползал по святыни на коленях, несколько раз заходил и выходил из здания, а также припарковал машину в не предназначенном для этого месте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает местная полиция.

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Утром 22 июня в полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который ходит вокруг кафедрального собора. 26-летний неизвестный припарковал свой фургон перед Южной башней собора и несколько раз заходил в собор и выходил из него,

– отмечают правоохранители.

Как информируют в полиции, 26-летний мужчина, который является выходцем из Восточной Европы, привлек к себе внимание посетителей собора "подозрительным поведением".



Поэтому правоохранители решили эвакуировать Кельнский собор, чтобы проверить наличие в помещении взрывчатых веществ. Полицейские привлекли к поискам опасных предметов собак. Церковную службу отменили. Однако ничего подозрительного в соборе не обнаружили.



Отмечается, что мужчина имел просроченное водительское удостоверение и находился под воздействием лекарственных препаратов.